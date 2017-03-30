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Спорт

Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта

.В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока совместно с муниципальным центром женских единоборств «Амазонка» и городской женской федерацией борьбы проведут в субботу, 1 апреля, лично - командное первенство города по самбо и сумо среди девушек.

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино, Спасска – Дальнего, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, поселков Ярославского и Краскино.

Торжественное открытие соревнований состоится в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) в 11 часов. Вход для зрителей свободный.

В этот же день, 1 апреля, в 15 часов в Краевом доме физкультуры состоится чемпионат Приморского края по самбо и сумо, в котором примут участие студентки приморских ВУЗов.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменок в их нелегкой борьбе за звание чемпионок.

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