Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта

.В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока совместно с муниципальным центром женских единоборств «Амазонка» и городской женской федерацией борьбы проведут в субботу, 1 апреля, лично - командное первенство города по самбо и сумо среди девушек.

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино, Спасска – Дальнего, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, поселков Ярославского и Краскино.

Торжественное открытие соревнований состоится в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) в 11 часов. Вход для зрителей свободный.

В этот же день, 1 апреля, в 15 часов в Краевом доме физкультуры состоится чемпионат Приморского края по самбо и сумо, в котором примут участие студентки приморских ВУЗов.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменок в их нелегкой борьбе за звание чемпионок.