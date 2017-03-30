Остановки общественного транспорта в селе Береговом наименовали на комиссии по городской топонимике

Была проведена большая подготовительная работа

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Ряду остановок общественного транспорта в селе Береговом (полуостров Песчаный) присвоены наименования. Решение принято вчера, 29 марта, на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провела её председатель, заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Наименования закреплены за тремя остановками общественного транспорта. Все эти названия знакомы жителям Берегового – «Центр», «Нагорная», «Пирс». В ближайшее время они будут закреплены специальным постановлением.

Напомним, необходимость работы по наименованию остановок общественного транспорта возникла в связи с тем, что ранее они не были официально зафиксированы документами. Как отметили в комиссии по городской топонимике, в основном при наименовании остановок они руководствовались географическим положением или привязкой к объекту, рядом с которым и находится остановка.

Как сообщили в управлении культуры администрации города Владивостока, для этого была проведена большая подготовительная работа: изучены архивные данные, документы по городской топонимике, проанализированы традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня, были организованы выездные совещания на объекты наименования.

К слову, в комиссию входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, директор Российского государственного архива Востока Александр Торопов, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, секретарь Приморского краевого отделения Русское географическое общество-общество изучения Амурского края Татьяна Файчук.