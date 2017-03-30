Традиционная выставка работ

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Несколько сотен работ создали вручную воспитанники учреждений дополнительного образования Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На днях в холле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) открылась городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Вдохновение".

Здесь и вышивка, и бисероплетение, фитодизайн, оригами, картонопластика, лепка из глины и соленого теста. Представлены детские работы из керамики и кожи, а также макраме, кружевоплетение, батик (ручная роспись на ткани).

Выставка «Вдохновение» является традиционной, с каждым годом всё больше ребят принимают в ней участие. В этом году на экспозиции представлено порядка 1000 работ не только из города Владивостока, но также из Японии.

Традиционная городская выставка декоративно-прикладного творчества - одна из самых масштабных во Владивостоке. Ежегодно дети, бесплатно занимающиеся в учреждениях дополнительного образования в разных районах города, представляют на нее свои самые лучшие работы. У каждого ребенка есть возможность показать всем своё мастерство.

Лучшие творческие работы будут отмечены призами от администрации Владивостока. Награждение призёров состоится 13 апреля в 15.00 во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).

Посетить выставку могут все желающие до 13 апреля с 08.00 до 20.00.