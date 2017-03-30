В некоторых районах Владивостока запретят парковаться 18:40, 30 марта В некоторых районах Владивостока запретят парковаться (Фото)
Приморец решил устроить перекур в здании суда 17:50, 30 марта Приморец решил устроить перекур в здании суда
ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках 17:39, 30 марта ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 30 четверг
19:53
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
19:53
РИА VladNews ждет ваших новостей
19:53
Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье Фото
19:20
Детей Владивостока посетило "Вдохновение" Фото
19:04
Субсидии на коммунальные услуги в Приморье в цифрах
18:40
В некоторых районах Владивостока запретят парковаться Фото
18:09
Расследование уголовного дела в отношении Никиты Белых завершено
17:50
Приморец решил устроить перекур в здании суда
17:39
ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках Эксклюзив
17:30
Жительница Приморья выплатила 300 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери
17:21
Александр Галушка оценил комплексный план развития Приморья до 2025 года
17:17
В пятницу во Владивосток придет теплая весенняя погода
17:09
СК Приморья заинтересовался опасными жвачками на прилавках магазинов
17:05
Как доказать свою правоту покупателям во Владивостоке Видео
16:54
В Приморье сотрудник колонии передал заключенному телефоны за взятку
16:51
​Когда доллар будет в стоимости 50 рублей?
16:48
Подпорную стену на Станюковича возведут из буроинъекционных свай
16:36
Марафоны опасны для здоровья, - ученые
16:30
Грузовой автомобиль перевернулся на трассе в Приморье
16:22
Капремонт-2016 в Приморье в цифрах
16:19
Во Владивостоке пройдёт полуфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
16:11
Ушел из жизни известный российский журналист
16:06
VIII канал устроил свадебный шоппинг в рамках проекта Видео
15:50
Временный порядок оформления подержанных иномарок Фото
15:37
Дрифтеры Приморья готовятся к открытию сезона
15:23
Жительница Приморья на 5 лет забыла о своей дочери
15:14
Отделение № 4 МФЦ Владивостока будет работать без выходных дней
15:00
Во Владивостокском цирке устанавливают систему мониторинга несущих конструкций
14:50
Какой сегодня праздник: 30 марта - Ладодение
14:46
Приморец обманул жителей России практически на 70 тыс рублей
14:42
Сбербанк запустил чат-бот для корпоративных клиентов
14:30
Организатор сети казино во Владивостоке пойман с поличным
14:18
Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Детей Владивостока посетило "Вдохновение"

Традиционная выставка работ
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Несколько сотен работ создали вручную воспитанники учреждений дополнительного образования Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На днях в холле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) открылась городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Вдохновение".

Здесь и вышивка, и бисероплетение, фитодизайн, оригами, картонопластика, лепка из глины и соленого теста. Представлены детские работы из керамики и кожи, а также макраме, кружевоплетение, батик (ручная роспись на ткани).

Выставка «Вдохновение» является традиционной, с каждым годом всё больше ребят принимают в ней участие. В этом году на экспозиции представлено порядка 1000 работ не только из города Владивостока, но также из Японии.

Традиционная городская выставка декоративно-прикладного творчества - одна из самых масштабных во Владивостоке. Ежегодно дети, бесплатно занимающиеся в учреждениях дополнительного образования в разных районах города, представляют на нее свои самые лучшие работы. У каждого ребенка есть возможность показать всем своё мастерство.

Лучшие творческие работы будут отмечены призами от администрации Владивостока. Награждение призёров состоится 13 апреля в 15.00 во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).

Посетить выставку могут все желающие до 13 апреля с 08.00 до 20.00.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге
13:20, 30 марта 2017 Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге

Соревнование чтецов, которое проходит в три тура

«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
14:21, 27 марта 2017 «Ленинград» везет секретную программу во Владивосток

​Зовет нас всех Серёга на выставку Ван Гога

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:02, 25 марта 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
09:35, 24 марта 2017 Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье

Владивосток увидит "Новый Чулимск"

Украина запретила Юлии Самойловой въезд на
19:04, 23 марта 2017 Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты

Певец Филипп Киркоров обратился к участникам Евровидения

Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей
10:57, 23 марта 2017 Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей

Награждение состоится 24 марта в Москве

Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель
16:18, 22 марта 2017 Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель

Сказки каждые выходные