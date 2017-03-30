Расследование уголовного дела в отношении Никиты Белых завершено

Бывший губернатор Кировской области обвиняется в получении 600 тыс евро

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в двух эпизодах преступлений, а именно в получении взятки.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере. Общая сумма составила 600 тыс евро. Деньги передавались за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении Правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Накануне обвиняемый и его защитники были уведомлены об окончании следственных действий. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы им для ознакомления.