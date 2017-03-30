Приморец решил устроить перекур в здании суда

Мужчина получил наказание в виде штрафа

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Приморец, который решил "перекурить" не выходя из здания суда, понес наказание в виде штрафа, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью

В суд мужчина прибыл по повестке мирового судьи Октябрьского района в качестве обвиняемого. Пока он ожидал судебного заседания, ему в голову пришла мысль устроить перекур. Однако, выходить на улицу житель Октябрьского района не пожелал, а закурил непосредственно в туалете здания.

За нарушение правил нахождения в суде в отношении судебный пристав по ОУПДС составил административный протокол в соответствии с ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Решением мирового судьи приморец был признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.