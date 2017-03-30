Приморский океанариум теперь будет сотрудничать с фондом «Сколково»

Площадка для инновационных работ появится на базе океанариума

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Приморский океанариум совместно с фондом «Сколково» намерен создать уникальную среду для развития инновационных технологий и предпринимательства в области биотехнологий в сельском хозяйстве и промышленности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

В скором времени планируется создать площадку для научных исследований, эколого-просветительских проектов и инновационных работ, доступную как для сотрудников ДВО РАН, так и всех заинтересованных учреждений страны.

Меморандум устанавливает и упорядочивает долгосрочное деловое сотрудничество. Документ содержит базовые принципы и параметры возможных переговоров по тематикам и сферам, представляющим взаимный интерес.

Со стороны Приморского океанариума меморандум подписал директор Александр Михайлюк. От фонда «Сколково» - вице-президент по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.