Жительница Приморья выплатила 300 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери

Много лет женщина не выплачивала ребенку алименты

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В отношении жительницы Приморья, лишенной родительских прав, в отделе судебных приставов по Кавалеровскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание ребенка в размере ¼ от всех видов дохода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

Поскольку с момента возбуждения исполнительного производства мать алименты не выплачивала, образовалась задолженность в размере 300 тысяч рублей. На повестки судебного пристава неплательщица не реагировала. Несколько раз женщина меняла место жительства, поэтому в отделе судебных приставов по Кавалеровскому району в отношении нее было заведено разыскное дело.

В результате разыскных мероприятий судебным приставам удалось найти должницу. Так как официально должница нигде не работала, ей было вручено требование о трудоустройстве, а также об исполнении судебного решения и выплате задолженности в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого, неплательщица была предупреждена об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов.

Перспектива наказания в виде обязательных работ заставила горе-мать предпринять все силы для того, чтобы исполнить решение суда и выплатить долг в полном объеме.