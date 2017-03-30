В пятницу во Владивосток придет теплая весенняя погода

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

«Ныряющий» циклон с Китая принес в Приморье небольшие дожди и теплый воздух, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера воздух прогревался до +10…+15 °С, на севере до +2…+9 °С. В краевом центре максимальная температура +7…+11 °С.

Ночью циклон прошел над краем. Осадки в виде снега с дождем распространились на большую территорию. На юге центральных районов отмечались отложения мокрого снега. Температурный фон оказался на 2–5 градусов выше, чем предыдущей ночью, +3…−8 °С.

Во Владивостоке ночью наблюдались несущественные осадки. Температура воздуха держалась около +2 °С, но к утру понизилась до +0,5 °С.

Сегодня, 30 марта. Циклон покинул Приморье. Воздух прогреется до +5…+13 °С. Во Владивостоке во второй половине дня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Максимальная температура воздуха +8…+10 °С.

Завтра, 31 марта, днем воздух будет прогреваться, разовьется кучево-дождевая облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер свежий. К утру столбики термометров опустятся до −1…+1 °С. Днем потеплеет, +6…+9 °С.