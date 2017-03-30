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Общество

Подпорную стену на Станюковича возведут из буроинъекционных свай

Подрядчики готовы приступить к работам на следующей неделе
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Новую конструкцию возведут из буроинъекционных свай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. На сегодняшний день завершены работы по устройству насыпной площадки из скального грунта, ее высота составляет 15 метров.

Стояла непростая инженерная задача, рассматривались различные вариации конструкции. По итогам обсуждения с экспертами было принято решение зафиксировать откос за счет буроинъекционных свай – это один из наиболее эффективных способов укрепления грунтов, который применяется при сложном строительстве, при сыпучих грунтах или необходимости возведения опор под определенных наклоном. Эта технология несколько дороже других, но безопаснее. В результате - жесткая пространственная конструкция, которая будет способна удерживать высокие нагрузки и обеспечит надежность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги.

Работы по укреплению откоса начнутся на следующей неделе, сейчас подрядчики мобилизуют необходимую технику. Завершить возведение новой подпорной стены необходимо до начала подготовки к новому отопительному сезону, добавил эксперт. Кроме того, специалисты продолжают вести мониторинг состояния грунта и дороги в районе Станюковича. Смещения или проседания не зафиксировано, ситуация стабилизировалась.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

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