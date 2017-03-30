Капремонт-2016 в Приморье в цифрах

Затраты составили 2 миллиарда 7 миллионов рублей

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В 2016 году в Приморском крае капитально отремонтированы жилые дома общей площадью 72 тысяч квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Все капитально отремонтированные дома принадлежат муниципальному фонду. Основная часть домов находится в городских поселениях (98%).

В общей площади капитально отремонтированных жилых домов отремонтированная площадь непосредственно в квартирах составила 1,6 тысячи квадратных метров, что в 2,6 раза больше, чем в 2015 году.

Общие затраты на капремонт многоквартирных домов в 2016 году составили 2,007 миллиарда рублей (в 2015 году – 2,722 миллиарда).

На ремонт крыш и кровли затрачено 937 миллионов рублей (48% от затрат на ремонтно-строительные работы), на ремонт и замену инженерного оборудования – 285 миллионов (14%), на ремонт и замену лифтов – 233 миллиона (12%), на ремонт и утепление фасадов – 166 миллионов (8%).