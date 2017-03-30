Какой сегодня праздник: 30 марта - Ладодение

Праздник посвящен богине весны и плодородия

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

30 марта у славян считается днем, когда природа просыпается после зимней спячки. Праздник посвящен богине весны и плодородия, любви и брака Ладе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Согласно данным некоторых исследователей, Лада является одной из двух богинь-рожениц. Стоит отметить, что такие же божества есть в пантеонах почти всех индоевропейских народов. При этом Михаил Васильевич Ломоносов сравнивал Ладу с Венерой.



Как и все праздники славян Ладодение принято проводить, соблюдая определенные обряды и ритуалы. Женщины в этот день пекут традиционных жаворонков, которых укладывают над дверями, символизируя возвращения птиц из Ирия, славянского рая, где птицы проводят зиму.



В свою очередь молодые парни и девушки водят хороводы и поют песни. Девушкам в этот день положено залазить на крышу дома или на стог сена и подняв руки к небу призывать богиню Ладу и весну.



Стоит отметить, что с Ладодением связано поверье, согласно которому птицы возвращаются из Ирия — славянского рая. В связи с этим принято подражать танцам птиц — кобениться.



Добавим, что на данный момент существуют 2 прямо противоположные теории реальности существования богини Лады у славян. Часть ученых считают, что Лада появилась в средневековой литературе европейских государств по ошибке переводчиков, плохо знающих русский язык и воспринявших припев песни «ой-ладушки-лада», как гимн поклонение некой богине Ладе.



При этом иные специалисты утверждают, что богиня существовала и припев тому доказательство. Такое словосочетание не могло появиться из ничего.