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Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые

Интимная близость может защитить от многих вредных факторов
Фото: nebolet.com Фото: nebolet.com
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что регулярный секс важен для женского здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, из-за долгого воздержания женщин от секса у них в организме происходят гормональные изменения, в результате чего представительницы прекрасного пола больше подвержены стрессам и депрессиям.

Уже давно известно, что во время секса происходит выброс эндорфинов, которые помогают расслабиться и на время забыть о бытовых проблемах.

Стоит отметить, что отсутствие сексуальных отношений также приводит к ухудшению иммунной системы у женщин. Во время близости с партнером вырабатывается гормон, укрепляющий иммунитет. Уже доказано, что без секса человек способен бороться с заболеванием, но риск заразиться сильно возрастает. Это же вещество в организме может положительно влиять на состояние кожи и ее умение к регенерации эпидермиса. Гормон может выступать в качестве антидепрессанта.

А вот в период воздержания у девушек понижается уровень иммуноглобулина, что приводит к уменьшению количества антител, что отрицательно сказывается на иммунитете. Отсутствие секса долгое время влияет на состояние подавленности и угнетенности. Представительницы женского пола начинают страдать от ухудшения памяти и стремительно набирают лишний вес.

Из-за тонких стенок влагалища, что случается вследствие редкого прилива кровотока, повышается возможность заболевания мочевыводящих путей.

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