Марафоны опасны для здоровья, - ученые

Появляется сильная нагрузка на легкие

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что марафоны опасны для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По славам специалистов, бег на длинные дистанции может вызвать кратковременное повреждение почек, в результате чего произойдет некачественная очистка кожи, что приведет к ухудшению самочувствию. Боль в боку появляется именно из-за почек.

Специалисты провели исследование по время марафонского забега. По его окончанию было установлено, что почки примерно 40 процентов бегунов работали в ослабленном режиме. Данное изменение привело к проблемам с очисткой крови. Также длительные забеги отразились и на мочеиспускательной системе.

Эксперты взяли пробы мочи и крови. Было установлено, что у спортсменов поврежденные почки. Также у половины бегунов были обнаружены первичные признаки почечной недостаточности.

По словам ученых, все симптомы недуга исчезали примерно через двое суток после марафона. Данные проблемы со здоровьем появляются из-за сильной нагрузка на легкие, что в итоге приводило к ускорению кровообращения, воздействующего на почки.