Во Владивостоке пройдёт полуфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН

Вход для зрителей свободный

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Завтра, 31 марта, в 18 часов во Владивостоке на сцене Пушкинского театра (Пушкинская, 27), пройдет полуфинальная игра 2 сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В игре примут участие команды из четырех муниципальных образований края: Владивостока, Большого Камня, поселков Новошхатинский и Новый.

Владивосток представят участники школьной лиги КВН: «По тихой» (Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей №1), «Нам так надо» (школа №81) и «С чистого листа» (гимназия №1).

Стоит отметить, некоторые представители команд-участниц посещают недавно открывшуюся на базе Дворца детского творчества школу «Звезды КВН». Другие, менее опытные ученики школы КВН приглашены на предстоящую игру в качестве практического занятия.

Команды представят на суд зрителям и жюри три конкурса: «приветствие», «музыкальный биатлон» и «конкурс одного номера». Показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной игры пройдут в финальную игру сезона Приморской юниор-лиги КВН. Кроме того, жюри предстоит выбрать лучших кавээнщиков в разных номинациях: «лучший актер», «лучшая актриса» и «лучший номер».

Напомним, главным призом сезона Приморской юниор-лиги КВН станет поездка осенью 2017 года на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН в Москве, которая будет транслироваться на федеральном канале «Карусель».

Всероссийская юниор-лига КВН - официальная лига Международного союза КВН. Мероприятия и программы реализуются Российским союзом молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК». Подробности можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

Вход для зрителей свободный, информацию по получению билетов можно уточнить по телефону 89502936242 – администратор юниор – лиги КВН (Людмила).