Дрифтеры Приморья готовятся к открытию сезона

Мероприятия состоятся 22-23 апреля

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В апреле на Примринге официально открывается сезон – 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Известно, что соревнования серии “Восток” будут состоять из пяти этапов. Спортсмены всего Дальнего Востока сойдутся в поединке, свидетелями которого станут гости и жители Приморья. Организаторы активно готовятся к открытию сезона: устанавливаются трибуны в новой конфигурации, осуществляется благоустройство территории. Программу дрифт-битвы украсит автомобильная выставка.

Отметим, что РДС Восток – это очень значимое и зрелищное мероприятие, которое привлекает как российских, так и зарубежных гостей. Это интересно не только ценителям спортивной борьбы, но и рядовым туристам, которые хотят понять, чем живет регион.

Безусловно, самым значимым и зрелищным событием станет традиционная гонка D1 PrimRingGrandPrix с участием ведущих спортсменов из стран АТР. Мероприятие состоится 15-17 сентября. В Приморье подобныы гонки проводятся уже в четвертый раз.