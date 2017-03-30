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Жительница Приморья на 5 лет забыла о своей дочери

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: Сергей Кожин, газета Фото: Сергей Кожин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Жительница Находки обвиняется в неуплате алиментов на содержание своей дочери более 5 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Женщина не выплачивала денежных средств с июня 2011 года, в результате чего задолженность превысила 500 тысяч рублей.

Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Ей было назначено наказание в виде 1года исправительных работ.

Однако выплачивать алименты она так и не начала. В связи с этим в декабре 2016 года фигурантку привлекли к административной ответственности. После этого выплачивать денежные средства на содержание дочери она так и не начала, поэтому в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело.

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