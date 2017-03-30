Во Владивостокском цирке устанавливают систему мониторинга несущих конструкций

Система позволит обеспечить дополнительный контроль состояния

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

За состоянием отремонтированного Владивостокского цирка будут следить автоматические датчики контроля – в учреждении культуры устанавливают систему мониторинга несущих конструкций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам представителей подрядчика, в здании монтируют специальную систему мониторинга деформации несущих конструкций – автоматические датчики контроля будут сигнализировать в случае фиксации каких-либо изменений.

«Стационарные маячки будут регистрировать колебания основных конструкций здания, при регистрации превышения допустимых параметров они передадут сигнал в диспетчерскую для оперативного устранения причин деформации. В состав сигнальной подсистемы мониторинга входят также сейсмометры», – отметили строители.

Система автоматического мониторинга монтируется по заказу Росгосцирка, она позволит обеспечить дополнительный контроль состояния одного из главных учреждений культуры в Приморском крае.

Специалисты отметили, в мировой практике такую систему устанавливают на всех общественных зданиях, представляющих какую-либо ценность, и в местах массового посещения. Как отметили в Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморья, в ближайшие годы автоматическая система мониторинга будет установлена на всех крупных объектах края.

Напомним, в ходе капитального ремонта Владивостокского цирка строители усилили несущие конструкции, в том числе купол здания, и практически заново залили новую манежную плиту. Строители заменили кровлю и витражи, окна и инженерные системы. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца этого года.

Новую мебель для Владивостокского цирка закупят за счет средств краевого бюджета. Такое решение принял Губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам рабочего визита на объект. Кроме того, глава региона поручил благоустроить городскую территорию вокруг цирка, 80% стоимости этих работ возьмет на себя краевая власть.