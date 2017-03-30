Организатор сети казино во Владивостоке пойман с поличным

Расследование продолжается

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении преступной группы, организовавшей сеть казино вне игровой зоны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью. Во Владивостоке в ходе обыска у одного из организаторов сети казино в сейфовом хранилище обнаружены денежные средства и драгоценности, добытые в результате преступной деятельности. Общая сумма найденного - почти 42,5 млн рублей. Среди них 120 тыс долларов США, 1,5 тыс Евро, 25 млн рублей и ювелирные украшения.

Ранее сообщалось, что Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, с прошлого года группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке. Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.

Злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 млн рублей в год.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время под подпиской о невыезде и надлежащем находятся поведении находятся 3 администратора, 1 администратор под домашним арестом, под стражей находятся 3 организатора, кроме того, под домашним арестом находится полицейский, оказывавший услуги «крышевания» незаконного бизнеса.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по факту получения взятки. Сотрудник отделения по борьбе с преступлениями, совершенными на территории отдела полиции № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в период времени с июня 2016 по март 2017 года подозреваемый лично получал взятку в виде денег в сумме не менее 120 тыс рублей от двух членов преступной группы, организовавших незаконные казино вне игорной зоны. Деньги передавались за бездействие со стороны подозреваемого, а именно, за непресечение их преступной деятельности, в связи с организацией азартных игр.