Приморец обманул жителей России практически на 70 тыс рублей

Дело направлено в суд

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в семи мошеннических действиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года. Фигурант находил жертв по объявлениям, в которых потенциальные покупатели указывали о своих намерениях приобрести автодетали. В дальнейшем он связывался с ними и сообщал ложную информацию о возможности продать интересующие их запчасти, убеждая потерпевших перевести ему денежные средства в счет оплаты.

При этом он не имел намерений, а также реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства. Поступившие от обманутых покупателей денежные средства злоумышленник похищал, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

Таким образом, потерпевшими стали граждане, проживающие за пределами Приморского края. Ущерб составил свыше 68 тысяч рублей, который обвиняемый возместил в полном объеме добровольно.

В настоящее время уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Сообщается, что в ноябре 2016 года этот де лжепродавец был осужден за аналогичные преступления.