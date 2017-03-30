Приморец похитил из салона автомобиля инструменты

Подозреваемый задержан

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции раскрыли кражу инструментов из автомобиля в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

У 27-летнего жителя Уссурийска похитили строительные инструменты на сумму 44 000 рублей. Мужчина незамедлительно обратился в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, осмотрели окрестности и опросили заявителя с возможными свидетелями. Кроме того, были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видеоматериалов видно, как злоумышленник взломал дверной замок автомобиля. После этого мужчина похитил из салона перфоратор, дрели, шуруповерт, газовые пушки, затем вывез похищенное имущество на такси.

Личность и местонахождение подозреваемого было установлено позже. Им оказался 30- летний житель Уссурийска, который ранее уже был судим. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и рассказал, что инструменты похитил для собственных нужд.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.