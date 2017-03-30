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Как доказать свою правоту покупателям во Владивостоке

Шкаф с едким запахом
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Эта история – прямое доказательство тому, что свои права необходимо знать и уметь их отстаивать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Ещё три с половиной года назад Олег Завьялов купил шкаф, и вместе с новой мебелью в квартире появился едкий запах. Олег был уверен — через несколько месяцев запах уйдет: но избавиться от него не помогло ни время, ни постоянное проветривание комнаты. Шкаф изготовлен на российской фабрике с соблюдением всех требований безопасности – значилось в сертификате качества. Но слова на бумаге действительности не соответствовали…

Олег обратился в мебельный магазин, где приобрел шкаф. На его вопрос «что с этим делать?» ответили – «это уже не наша проблема». Ведь срок гарантии покупки, 1 год, уже вышел, разбирайтесь сами. Что Олег и начал делать. Полку из горе-шкафа отвёз на экспертизу. Её результаты были ожидаемы.

После результатов первой же экспертизы Олег Завьялов разобрал шкаф и вынес его на лоджию, чтобы не травить ни себя, ни семью. Но мириться с тем, что покупка оказалась некачественной и, как следствие, опасной для здоровья, Олег не собирался. Он обратился в Роспотребнадзор, где встретил представителей частной компании по защите прав потребителей. Они и посоветовали подать в суд и предложили свою помощь. Судебные разбирательства, конечно, потребовали достаточно времени и сил, но сегодня, наконец, удалось поставить точку в деле об опасном шкафе. А главное напомнить «покупатель всегда прав».

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