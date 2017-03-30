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Фоторепортажи

Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей

Млекопитающие подготовили новое шоу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В среду, 29 марта, в Приморском океанариуме прошла генеральная репетиция нового шоу млекопитающих, сообщает РИА VladNews.

Дельфины и белухи совместно со своими тренерами показали новое шоу, также на сцену вышел и любимец публики – морж Миша.

На генеральную репетицию нового шоу были приглашены приморские журналисты, воспитанники школы-интерната из села Раздольное и волейбольная команда «Приморочка».

Стоит отметить, что первые зрители шоу были поражены акробатическими способностями дельфинов и белух, которые также исполнили песни и станцевали медленный танец со своими тренерами. А вот звездой мероприятия стал уже известный любимец публики – морж Миша, который начал свое выступление с утренней разминки вместе с тренером. Особенно морж поразил женскую половину зала, которым посылал воздушные поцелуи.

Как рассказали тренеры млекопитающих, у животных есть свое настроение. Если они не захотят что-то делать, то их невозможно заставить. Они, как и люди, могут лениться, а утром быть без настроения. Поэтому как пройдет выступление зависит напрямую от самих млекопитающих.

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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