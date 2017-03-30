После победы женской сборной России по гандболу на последних олимпийских играх, появилось множество желающих заниматься этим видом спорта во Владивостоке. В приморской столице проверить свои недавно наработанные навыки спортсмены решили на открытом первенстве края. На поле сошлись 12 юных команд, которые будут бороться за награды в течение нескольких дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Гандболисты со всего Приморья встретились во Владивостоке
Новости спортаВладивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.
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