Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей 14:18, 30 марта Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей (Фото и Видео)
Приморцы и система 11:47, 30 марта Приморцы и система "Платон": мнения разделились
Путин уволил главного гаишника России 11:36, 30 марта Путин уволил главного гаишника России
Новостная лента
Март, 30 четверг
14:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
14:19
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:18
Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей Фото и Видео
14:02
Гандболисты со всего Приморья встретились во Владивостоке Видео
13:46
Приморец похитил из салона автомобиля инструменты
13:32
Помощник начальника ГУФИСН по работе с верующими назначен в Приморье
13:20
Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге
13:07
Сложный пожар потушили спасатели Приморья
12:55
Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье Фото
12:40
Во Владивостоке произошел серьезный пожар
12:27
Во Владивостоке в среду произошло 62 аварии Эксклюзив
12:15
Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров
12:00
Мужчина, сбивший 12-летнего велосипедиста насмерть в Приморье, отказался от медосвидетельствования Фото
11:47
Приморцы и система "Платон": мнения разделились
11:36
Путин уволил главного гаишника России
11:24
Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»
11:18
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
11:05
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал Эксклюзив
11:05
Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
10:52
В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:39
Пропавший в 2016 году без вести приморец найден мертвым Фото
10:38
Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах
10:24
Прокуратура проверит свалки Приморья
10:15
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
10:01
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
09:49
Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
09:37
В Приморье не пустили грузовик китайских овощей и фруктов
09:28
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень Эксклюзив
09:15
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:02
Гороскоп на 30 марта
08:51
Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:05
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Помощник начальника ГУФИСН по работе с верующими назначен в Приморье

Им стал игумен Тихон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими назначен в Приморье: им стал Александр Иршенко (игумен Тихон) - руководитель отдела Владивостокской епархии по тюремному служению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН. 

В обязанности помощника начальника по работе с верующими входит надзор за осуществлением религиозных прав осужденных, помощь в проведении обрядов и церемоний, а также поддержание и укрепление мирных отношений между осужденными.

С 2014 года между уголовно-исполнительной системой и Русской православной церковью действует соглашение о сотрудничестве. Священнослужители участвуют в душепопечении не только осужденных, но и сотрудников и их семей. Сегодня во всех учреждениях есть комнаты для молитвы, где верующие могут обратиться напрямую к священнослужителю. 

В учреждениях ГУФСИН Приморья создано 19 православных общин, возведено шесть храмов-часовен и еще два находятся сейчас в стадии строительства.

Необходимо отметить, что отец Тихон уверен: нужно создать в Приморье реабилитационный центр при Церкви для осужденных. Ведь люди, которые выходят на свободу после длительного ее лишения, нуждаются в помощи для адаптации на воле. Об этом новоиспеченный замглавы приморского ГУФСИН по работе с верующими говорил на заседании Общественного совета при ведомстве в феврале.

Справка:

В 1996 году игумен Тихон окончил ДВГУ по специальности «юриспруденция». В 2004 году – Московскую Православную Духовную Семинарию, в 2008 году – Киевскую Духовную Академию, получив диплом кандидата богословия. С 2001 года является руководителем отдела Владивостокской епархии по тюремному служению.

На протяжении многих лет участвует в духовно-нравственном воспитании осужденных, оказывая особое внимание несовершеннолетним осужденным и следственно-арестованным. Ведет активную работу с сотрудниками, пропагандируя нравственные устои и здоровый образ жизни.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье
12:55, 30 марта 2017 Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье

Родители бьют тревогу

Во Владивостоке в среду произошло 62 аварии
12:27, 30 марта 2017 Во Владивостоке в среду произошло 62 аварии

Составлено 304 протокола о нарушениях ПДД

Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров
12:15, 30 марта 2017 Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров

Был проведен рейд на остановке «Некрасовская»

Приморцы и система
11:47, 30 марта 2017 Приморцы и система "Платон": мнения разделились

​Во Владивостоке прошла забастовка водителей фур

Путин уволил главного гаишника России
11:36, 30 марта 2017 Путин уволил главного гаишника России

Грядет упразднение ведомства

Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
11:05, 30 марта 2017 Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев

К нарушителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством

В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:52, 30 марта 2017 В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета

Комета Туттля-Джакобини-Кресака была открыта учеными трижды