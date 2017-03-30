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8 канал

VIII канал устроил свадебный шоппинг в рамках проекта

В проекте 9,5 месяцев осталась одна пара
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Идеальная свадьба – у каждого она своя. Мы выбрали пару, которая не побоялась готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Молодожёны и, по совместительству, наши ведущие –Анна Бережная, в девичестве, и Олег Данилевский во всём помогают жениху и невесте. Все сложности и нюансы подготовки, ответы на волнующие вопросы и, конечно, результат – свадьба мечты Евгения и Ксении в реалити-проекте 9,5 месяцев!

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