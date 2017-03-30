Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге

Соревнование чтецов, которое проходит в три тура

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В рамках Недели детской книги во Дворце детского творчества во Владивостоке прошла познавательная конкурсная программа для старшеклассников «Поэтический ринг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Поэтический ринг» - это соревнование чтецов, которое проходит в три тура, - рассказывает Есения Кобесова, руководитель сбора актива старшеклассников «СТРИЖ». - В своих выступлениях участники могли использовать стихи любых авторов».

Идея программы, по словам его организаторов - сбора актива старшеклассников «СТРИЖ», связана с тем, что поэтические встречи и мероприятия в городе в подобном формате редко проводятся.

Три команды участников от школ Владивостока №13, №56 и № 57 подготовили подборку стихотворений на первый этап «Импровизация». Уклон ребята сделали на произведения детских писателей, в частности Агнии Барто и Самуила Маршака.

Второй этап «Интеллектуальный» включал себя вопросы из биографии и творчества отечественных поэтов и прозаиков.

В третьем этапе «Битва капитанов» соревновались лидеры команд, им не только необходимо было подготовить стихотворения на заданную тему (любовь, земля, воздух), но и рассказать их нужно было с выражением – так, чтобы публика прочувствовала каждую строчку.

По итогам всех туров места распределились следующим образом. В этапе «Импровизация» первенство одержала команда школы №56. В интеллектуальном этапе выиграла команда школы №13. А поскольку эта же школа победила в «Битве капитанов», то кубок игры достался ребятам именно этой школы.