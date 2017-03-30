Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей 14:18, 30 марта Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей (Фото и Видео)
Приморцы и система 11:47, 30 марта Приморцы и система "Платон": мнения разделились
Путин уволил главного гаишника России 11:36, 30 марта Путин уволил главного гаишника России
Новостная лента
Март, 30 четверг
14:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
14:19
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:18
Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей Фото и Видео
14:02
Гандболисты со всего Приморья встретились во Владивостоке Видео
13:46
Приморец похитил из салона автомобиля инструменты
13:32
Помощник начальника ГУФИСН по работе с верующими назначен в Приморье
13:20
Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге
13:07
Сложный пожар потушили спасатели Приморья
12:55
Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье Фото
12:40
Во Владивостоке произошел серьезный пожар
12:27
Во Владивостоке в среду произошло 62 аварии Эксклюзив
12:15
Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров
12:00
Мужчина, сбивший 12-летнего велосипедиста насмерть в Приморье, отказался от медосвидетельствования Фото
11:47
Приморцы и система "Платон": мнения разделились
11:36
Путин уволил главного гаишника России
11:24
Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»
11:18
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
11:05
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал Эксклюзив
11:05
Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
10:52
В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:39
Пропавший в 2016 году без вести приморец найден мертвым Фото
10:38
Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах
10:24
Прокуратура проверит свалки Приморья
10:15
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
10:01
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
09:49
Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
09:37
В Приморье не пустили грузовик китайских овощей и фруктов
09:28
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень Эксклюзив
09:15
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:02
Гороскоп на 30 марта
08:51
Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:05
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Школьники Владивостока сразились на поэтическом ринге

Соревнование чтецов, которое проходит в три тура
Фото: pacific-biblionight.ru Фото: pacific-biblionight.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В рамках Недели детской книги во Дворце детского творчества во Владивостоке прошла познавательная конкурсная программа для старшеклассников «Поэтический ринг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Поэтический ринг» - это соревнование чтецов, которое проходит в три тура, - рассказывает Есения Кобесова, руководитель сбора актива старшеклассников «СТРИЖ». - В своих выступлениях участники могли использовать стихи любых авторов».

Идея программы, по словам его организаторов - сбора актива старшеклассников «СТРИЖ», связана с тем, что поэтические встречи и мероприятия в городе в подобном формате редко проводятся.

Три команды участников от школ Владивостока №13, №56 и № 57 подготовили подборку стихотворений на первый этап «Импровизация». Уклон ребята сделали на произведения детских писателей, в частности Агнии Барто и Самуила Маршака.

Второй этап «Интеллектуальный» включал себя вопросы из биографии и творчества отечественных поэтов и прозаиков.

В третьем этапе «Битва капитанов» соревновались лидеры команд, им не только необходимо было подготовить стихотворения на заданную тему (любовь, земля, воздух), но и рассказать их нужно было с выражением – так, чтобы публика прочувствовала каждую строчку.

По итогам всех туров места распределились следующим образом. В этапе «Импровизация» первенство одержала команда школы №56. В интеллектуальном этапе выиграла команда школы №13. А поскольку эта же школа победила в «Битве капитанов», то кубок игры достался ребятам именно этой школы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
14:21, 27 марта 2017 «Ленинград» везет секретную программу во Владивосток

​Зовет нас всех Серёга на выставку Ван Гога

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:02, 25 марта 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
09:35, 24 марта 2017 Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье

Владивосток увидит "Новый Чулимск"

Украина запретила Юлии Самойловой въезд на
19:04, 23 марта 2017 Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты

Певец Филипп Киркоров обратился к участникам Евровидения

Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей
10:57, 23 марта 2017 Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей

Награждение состоится 24 марта в Москве

Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель
16:18, 22 марта 2017 Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель

Сказки каждые выходные

Во Владивостоке завершился 16-й открытый театральный фестиваль
22:35, 21 марта 2017 Во Владивостоке завершился 16-й открытый театральный фестиваль

«Живи, театр – восьмое чудо света!»