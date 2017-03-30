Сложный пожар потушили спасатели Приморья

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спастельную службу города Дальнегорска поступило тревожное сообщение о возгорании на Проспекте 50 Лет Октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Горел второй этаж склада пилорамы.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, огнеборцы провели разведку и установили очаг возгорания - подсобные комнаты. После этого брандмейстеры приступили к тушению.

Общая площадь возгорания составила 756 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Противостояли огню 12 человек личного состава и 5 единиц техники.