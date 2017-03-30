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Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье

Родители бьют тревогу
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В приморье продолжают поиски жвачки, призывающей к опасным действиям. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Об опасной продукции стало известно еще 17 марта.

Первыми тревогу забили родители приморских детей. Чуть позже стало известно, что что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент лицензирования и торговли незамедлительно порекомендовал предприятиям розничной торговли приостановить реализацию данного товара. Сейчас товар находится на контроле сразу у нескольких служб: департамент лицензирования и торговли Приморского края, краевые управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МВД. Проверены уже 156 предприятий. В 10 из них обнаружена опасная продукция. Мониторинг продолжится до полного исчезновения из оборота опасной жвачки.

Каждый житель Приморья, видя в магазине угрожающие психологическому здоровью и жизни детей товары, может обратиться в департамент лицензирования и торговли по телефонам: 8 (423) 221-58-03, 221-58-04 и 221-54-18.

Напомним, в магазинах края появилась жвачка «5» (производителя Wrigley), на которой размещен интригующий слоган «Правда или Действие». Обертки пластинок жвачки сделали мрачно- черными и на них написали задания-вопросы, многие из которых недвусмысленно говорят о смерти, либо призывают к смертельно опасным действиям («Заберись на самую высокую точку и сделай селфи!»). Либо намекают на запрещенную игру в соцсетях «Синий кит». Всего – более 900 различных заданий и вопросов.

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