Во Владивостоке в среду произошло 62 аварии

Составлено 304 протокола о нарушениях ПДД

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 29 марта, произошло 62 аварии; из них 44 с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. На дорогах города в 2 ДТП пострадали 2 человека.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 304 протокола о нарушении ПДД, в том числе 35 по фактам непредоставления водителями преимущества пешеходам, 69 - по нарушениям Правил дорожного движения самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут 13 водителей, пойманных на пьяной езде, 6 выехавших на полосу встречного движения и 12 авто-родителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.

Также инспекторы ГАИ составили 7 протоколов по тонировке, 9 по статье 20.25 КоАП РФ, 65 - по нарушению правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 67 транспортных средств.

Кроме того, составлены протоколы по нарушениям ПДД со стороны 11 водителей автобусов и 27 водителей такси.