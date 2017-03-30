Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров

Был проведен рейд на остановке «Некрасовская»

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Сразу три компании оштрафованы во Владивостоке за нарушение договора о регулярных перевозках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации ВЛадивостока. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Штрафы выписаны за нарушение безопасности и качества обслуживания пассажиров при осуществлении перевозок.

Вчера, 29 марта, в рамках очередной проверки соблюдения договорных обязательств по выполнению регулярных перевозок специалистами управления транспорта администрации города Владивостока был проведен рейд на остановке «Некрасовская».

В ходе проверки были выявлены факты нарушения в части обеспечении безопасности жизни и здоровья пассажиров (посадка и высадка пассажиров осуществлялась на проезжую часть между транспортным средством и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь опасные последствия для пассажиров). Компаниям автобусных маршрутов № 23 «Семеновская - Енисейская – Автовокзал» (компания ООО «Раннер»), № 17 «Семеновская - Карбышева» (ООО «Компания «Самокат»») и № 24 «Фанзавод - Луговая - Центр – Фанзавод» (ООО «Скорость») было выписано уведомление о наложении штрафа в размере пяти тысяч рублей.