Путин уволил главного гаишника России

Грядет упразднение ведомства

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Глава ГИБДД России Виктор Нилов снят с должности указом президента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RT. Указ, освобождающий от должности главу Госавтоинспекции России Виктора Нилова, был подписан 29 марта.

Предположительно, существует две версии увольнения главного гаишника страны: либо грядущее упразднение самого ведомства, либо возраст Виктора Нилова.

Ожидается, что сотрудников ДПС объединят с полицейскими. В МВД изучают опыт реализации подобных инициатив в других странах. В частности, оценивают результаты похожих преобразований в Казахстане, где функции ГАИ выполняет патрульно-постовая служба.

Формально же Нилову не продлили контракт по возрасту. Сейчас ему 62 года, в то время, как служить можно до 60 лет. Виктору Нилову уже дважды продлевали срок службы.

Напомним, Нилов руководил ведомством с июня 2011 года. В мае 2012-го ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. За тот период, что Нилов стоял у руля ГИБДД, показатели смертности в ДТП значительно снизились: если до 2011 года на дорогах ежегодно гибли около 30 тыс. человек, то к 2016-му число жертв дорожных инцидентов составило уже 20 тыс. человек.