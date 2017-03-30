Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»

Общественные организации Приморья провели яркий праздник для детей

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Инклюзивный спортивный праздник для детей «День добра» провели общественные организации Приморья. Во ВГУЭС собрались дети с инвалидностью и без. Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в проведении мероприятия.

26 марта в спорткомплексе «Чемпион» состоялся инклюзивный спортивный праздник «День добра».

- Наш фонд старается принимать участие в мероприятиях, имеющих социально-значимый характер, - говорит директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. – Такие праздники позволяют детям отвлечься от их болезни, побыть наравне с обычными, здоровыми детьми. Мы даем им еще один повод испытать положительные эмоции, что крайне важно в процессе выздоровления.

Дети приняли участие в спортивных играх. Многие выполняли задания совместно с родителями. Муравейник, игра в мяч, метание дротиков – вот далеко не полный список состязаний, в которых дети могли попробовать свои силы.

Творческие коллективы города порадовали участников праздника яркими, интересными номерами и костюмами. - Организаторы очень внимательно отнеслись к потребностям особенных детей, - говорит Светлана Горковенко. - Все игры и соревнования проходили в легкой и непринужденной форме. После праздника каждый ребенок получил подарки и почетные грамоты от спонсоров.

Существует очень красивая легенда о появлении такого праздника, как «День добра». Много веков назад 25 марта в Москву въехал богатый купец, который бескорыстно оказывал помощь всем нуждающимся в ней. Память о поступке осталась и с тех пор каждый год 25 марта все неравнодушные люди стараются поддержать тех, кому сейчас плохо.