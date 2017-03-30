​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока

Телефонный террорист задержан

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Телефонный террорист сообщил о том, что на рынке во Владивостоке обнаружено взрывное устройство, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ночь, 30 марта. Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на территории рынка по улице Крыгина во Владивостоке имеется бомба. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции с собакой, МЧС и скорая помощь. Прилегающая территория рынка была оцеплена.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службу УМВД по городу Владивостоку, в ходе осмотра места происшествия взрывного устройства обнаружено не было. Мужчина, сообщивший о бомбе, уже задержан. По данному факту проводится проверка.