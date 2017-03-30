Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев

К нарушителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

С начала марта 2017 года специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока выявили 72 незаконно вырубленных и 32 повреждённых дерева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации

В текущем месяце факты незаконного уничтожения и повреждения деревьев выявлены по адресам – ул. Воропаева, 23 (стр. 2), ул. Балтийская, 20, ул. Зейская, 5 и 10, ул. Русская, 57 и 139, ул. Айвазовского, 79, ул. Фанерная, 30.

Материалы проверок направлены в административные комиссии Владивостока, в правоохранительные и надзорные органы.

«К нарушителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством – это может быть уголовная или административная ответственность, – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов. – В соответствии со статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей. К слову, эта статья подразумевает срок лишения свободы от двух лет. Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и краевом законе от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5000 рублей».

В администрации приморской столицы напомнили, куда обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений. В первую очередь, об этом необходимо сообщить в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку (сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность лица, совершившего правонарушение). Номер телефона – 02, если набирать со стационарного телефона, и 002 – с мобильного. Затем сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272, а также оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru или через управление по работе с обращениями граждан администрации города, Океанский пр-т, 15/3.