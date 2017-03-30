ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал

А вот его пассажирка направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на Золотом мосту мотоциклист влетел в леерное ограждение. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, сам байкер не пострадал, однако его 25-летняя пассажирка получила ушиб кисти левой руки и рваную рану левой голени; она лечится амбулаторно. Авария произошла около 15:30 в среду, 29 марта.

Известно, что автомобиль двигался со стороны улицы Калинина в сторону улицы Некрасовской. В районе дома №16 по улице Луцкого 29-летний мотоциклист не справился с управлением и въехал в леерное ограждение, после чело транспорт опрокинулся.

Детали ДТП уточняются

Фото: Инстаграм