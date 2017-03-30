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Пропавший в 2016 году без вести приморец найден мертвым

Ведется проверка
Фото: Odnoklassniki.ru Фото: Odnoklassniki.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В Пригороде Владивостока было найдено тело мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNew.

В районе станции "Весенняя", пригород Владивостока, сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с гнилостными изменениями. Как сообщили корреспонденту агенства в пресс-службе следственного комитета, мужчин опознан, личность установлена. Им оказался пропавший еще в декабре 2016 года 30-летний приморец Чупалов Юрий Николаевич. До этого момента мужчина считался без вести пропавшим.

По факту случившегося полиция и следственный комитет проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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