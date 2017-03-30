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Общество

В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета

Комета Туттля-Джакобини-Кресака была открыта учеными трижды
Фото: Zastavki.com Фото: Zastavki.com
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В апреле к Земле на максимально близкое расстояние приблизится огромная яркая комета Туттля-Джакобини-Кресака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Наблюдать ее можно будет 13 апреля. В этот день она будет пролетать мимо Земли на расстоянии в 21 231 152 километров. Это максимально близкое расстояние, на которое она приблизится к нашей планете. Еще год назад она была в 30 раз дальше от Земли. 

Появится комета Туттля-Джакобини-Кресака на ночном небе уже 30 марта. При безоблачном небе ее можно будет рассмотреть в бинокль. Но именно 13 апреля она будет максимально близко к Земле. А значит, в это время ее можно будет рассмотреть лучше всего. Ученые отмечают, что появится комета Туттля-Джакобини-Кресака в околозенитной части неба. 

Эту комету 3 мая 1858 года открыл Хорас Туттлем. Она была позднее независимо открыта Мишелем Джакобини и Любором Кресаком в 1907 и 1951 годах соответственно. Поэтому комета и носит тройное название. 

Комета Туттля-Джакобини-Кресака интересна своими сильными вспышками. В 1973 году после вспышки ее яркость выросла на 10 величин, из-за чего ее можно было наблюдать даже без каких-либо дополнительных приспособлений.

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