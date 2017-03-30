Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах

По мнению политиков, к регионе не хватает специалистов

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Государственный и региональный бюджеты Приморского края готовы выделить деньги работодателям, которые привлекают работников из других регионов РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. В крае начался прием заявок на участие в подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на 2018 год. Заявки от работодателей, реализующих на территории региона инвестпроекты, принимаются до 15 июня.

«Реализация такого проекта в нашем регионе вполне способна сократить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда», – убежден вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

Предусмотрена финансовая поддержка для работодателей в размере 225 тысяч рублей на каждого работника. Сам работодатель должен затратить на обустройство нового сотрудника и членов его семьи не менее 75 тысяч рублей. Выгода работодателя составит до 150 тысяч рублей.

Среди основных требований к потенциальным участникам программы – отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, задолженности по заработной плате, а также отсутствие производства по делу о банкротстве

Работодатель, ставший участником подпрограммы мобильности, должен заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет.

Программа действует с 2015 года на территории тех регионов, которые признаны трудонедостаточными и внесены в соответствующий Перечень.