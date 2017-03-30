Путин уволил главного гаишника России 11:36, 30 марта Путин уволил главного гаишника России
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока 11:18, 30 марта ​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал 11:05, 30 марта ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 30 четверг
12:16
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
12:16
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:15
Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров
12:00
Мужчина, сбивший 12-летнего велосипедиста насмерть в Приморье, отказался от медосвидетельствования Фото
11:47
Приморцы и система "Платон": мнения разделились
11:36
Путин уволил главного гаишника России
11:24
Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»
11:18
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
11:05
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал Эксклюзив
11:05
Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
10:52
В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:39
Пропавший в 2016 году без вести приморец найден мертвым Фото
10:38
Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах
10:24
Прокуратура проверит свалки Приморья
10:15
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
10:01
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
09:49
Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
09:37
В Приморье не пустили грузовик китайских овощей и фруктов
09:28
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень Эксклюзив
09:15
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:02
Гороскоп на 30 марта
08:51
Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:05
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах
06:03
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»
04:04
Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник
02:08
Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
00:37
Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке
Март, 29 среда
23:24
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла
22:10
Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого Фото
21:13
Первые выходные апреля будут дождливыми
20:27
О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам Фото
19:37
Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Прокуратура проверит свалки Приморья

В данной сфере выявляются сотни нарушений
Фото: Калуга 24 Фото: Калуга 24
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморья проверит несанкционированные свалки в регионе, которые были обнаружены в 2016 году; органы местного самоуправления, ответственные за эти территории, получили предписания по устранению таких свалок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.  

Такие свалки в прошлом году были неоднократно обнаружены на территориях Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, ЗАТО Фокино, Анучинского, Дальнереченского, Михайловского, Ханкайского, Надеждинского, Октябрьского, Партизанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского районов.

А в Анучинском, Кавалеровском, Октябрьском, Тернейском, Хорольском районах, а также в Большом Камне было обнаружено отсутствие необходимых лицензий у компаний и индивидуальных предпринимателей, вывозящих твердые бытовые отходы.

Всего в 2016 году органами прокуратуры края выявлено свыше 1,1 тысячи нарушений законодательства об отходах производства и потребления. С целью их устранения принесено более 70 протестов на противоречащие закону правовые акты, в суды направлено порядка 100 исков (заявлений), внесено более 450 представлений По инициативе прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 200 должностных лиц, к административной ответственности – более 190.

В 2017 году территориальными прокурорами уже выявлено свыше 180 нарушений закона, с целью устранения которых принесено 18 протестов, в суды предъявлено 2 заявления, внесено 77 представлений, по инициативе прокуроров 28 лиц привлечено к административной ответственности, 39 – к дисциплинарной.

На данный момент в Приморье организована масштабная прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, контролирующих органов и хозяйствующих субъектов на предмет исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В приморской колонии наладили выпуск жидкого мыла
17:33, 29 марта 2017 В приморской колонии наладили выпуск жидкого мыла

Последняя новинка - мыло во флаконе с дозатором

Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов
15:42, 29 марта 2017 Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов

Дмитрий был управляющим в Ростовским отделением Юго-Западного банка

Сильный рубль выгоден российским банкам
15:36, 29 марта 2017 Сильный рубль выгоден российским банкам

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы
14:37, 29 марта 2017 Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы "Радиоприбора"

На скамье подсудимых - бывший гендиректор предприятия

Энергетики:
11:58, 29 марта 2017 Энергетики: "Радиоприбор" начал ледниковый период добровольно

Завод перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии

Приморцы будут работать по новому графику
01:12, 29 марта 2017 Приморцы будут работать по новому графику

Депутаты разработали новый законопроект

Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
15:47, 28 марта 2017 Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета

Илья Шамратов пробудет под арестом еще три месяца