Прокуратура проверит свалки Приморья

В данной сфере выявляются сотни нарушений

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморья проверит несанкционированные свалки в регионе, которые были обнаружены в 2016 году; органы местного самоуправления, ответственные за эти территории, получили предписания по устранению таких свалок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Такие свалки в прошлом году были неоднократно обнаружены на территориях Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, ЗАТО Фокино, Анучинского, Дальнереченского, Михайловского, Ханкайского, Надеждинского, Октябрьского, Партизанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского районов.

А в Анучинском, Кавалеровском, Октябрьском, Тернейском, Хорольском районах, а также в Большом Камне было обнаружено отсутствие необходимых лицензий у компаний и индивидуальных предпринимателей, вывозящих твердые бытовые отходы.

Всего в 2016 году органами прокуратуры края выявлено свыше 1,1 тысячи нарушений законодательства об отходах производства и потребления. С целью их устранения принесено более 70 протестов на противоречащие закону правовые акты, в суды направлено порядка 100 исков (заявлений), внесено более 450 представлений По инициативе прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 200 должностных лиц, к административной ответственности – более 190.

В 2017 году территориальными прокурорами уже выявлено свыше 180 нарушений закона, с целью устранения которых принесено 18 протестов, в суды предъявлено 2 заявления, внесено 77 представлений, по инициативе прокуроров 28 лиц привлечено к административной ответственности, 39 – к дисциплинарной.

На данный момент в Приморье организована масштабная прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, контролирующих органов и хозяйствующих субъектов на предмет исполнения законодательства об отходах производства и потребления.