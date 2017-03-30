В Приморье зафиксировано 12 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 84 человек личного состава и 23 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 30.03.2017г. на 08.00 (хбр.) выявлено 7 термоточек в 3-х муниципальных образованиях: 3 – в Дальнереченском муниципальном районе, 2 – в Красноармейском муниципальном районе, 2 – в Лесозаводском городском округе. Проверяются.