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Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей

Мужчине грозит до года исправительных работ
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Жителя города Арсеньев Приморского края суд может осудить на год исправительных работ за хищение государственных наград у своего знакомого; четыре медали и Орден Красной Звезды принадлежали родителям потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2016 года, находясь в гостях у потерпевшего, 47-летний арсеньевец похитил госнаграды:  медали «За боевые услуги», «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над Японией», «Ветеран труда» и Орден. Часть медалей обвиняемый к моменту задержания сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. 

Мужчина свою вину признал полностью.

Следствие окончено. Дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) передано в суд.

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