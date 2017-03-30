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Общество

Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях

С 11 до 12 часов дня
Фото: zoozel.ru Фото: zoozel.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о проведении в городе сегодня, 30 марта 2017 года, с 11 до 12 часов дня плановой комплексной проверки территориальной системы оповещения населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания «Россия-1», «Общественное телевидение Приморья», каналы кабельного телевидения компании «Подряд» и канал радиовещания «Радио России».

Отметим, что звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!», который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Убедительная просьба жителям и гостям города воспринимать эти звуковые сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует.  

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