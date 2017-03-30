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Общество

Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта

Во Владивостоке переменная облачность, утром слабые осадки
Фото: photosight.ru Фото: photosight.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 марта, погоду в Приморье определяет циклон. В крае местами небольшие и умеренные осадки (дождь со снегом), в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром слабые осадки (дождь со снегом). Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, утром небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11 °C.

В Находке переменная облачность, утром небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +9...+11 °C.

30 марта погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2016 гг.) была прохладной. Минимальная температура воздуха в 1987 году составила −11,9 °С. Максимальная температура воздуха +14,8 °С отмечалась в 1938 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 14, снег — в 23, мокрый снег — в 4, туман — в 25 случаях, метель — в 1976, 1979, 1991 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (25 мм) выпало в 1968 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) регистрировалась в 1974, 1976 и 1979 годах.

Источник: primpogoda.ru
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