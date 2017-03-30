Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах

После оплаты деньги поступят в бюджет Владивостока

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

20 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено 28 марта на заседании административной комиссии Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Среди них 8 протоколов, составленных на водителей транспортных средств за парковку машин в зоне зелёных насаждений. Нарушителям административного законодательства были выписаны штрафы в размере 1000 рублей. После оплаты деньги поступят в бюджет Владивостока.

Отметим, что большая часть протоколов за стоянку транспортных средств на газонах была составлена после жалоб граждан. Неравнодушных жителей Владивостока призывают отправлять фотографии нарушений (снятых так, чтобы был хорошо виден номер автомобиля) в интернет-приёмную ГИБДД по Приморскому краю. Специалисты установят владельца машины, и ему будет выписан штраф.

Ещё семи гражданам были выписаны штрафы за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах – в частности, были привлечены к ответственности торговцы клубникой, молоком и мясом.

Всего по итогам заседания административной комиссии нарушителям административного законодательства были выписаны штрафы в размере 33-х тысяч рублей.