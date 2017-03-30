В Приморье зафиксировано 12 возгораний 10:01, 30 марта В Приморье зафиксировано 12 возгораний
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень 09:28, 30 марта Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень (Эксклюзив)
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях 09:15, 30 марта Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
Новостная лента
Март, 30 четверг
10:05
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
10:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
10:01
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
09:49
Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
09:37
В Приморье не пустили грузовик китайских овощей и фруктов
09:28
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень Эксклюзив
09:15
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:02
Гороскоп на 30 марта
08:51
Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:05
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах
06:03
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»
04:04
Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник
02:08
Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
00:37
Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке
Март, 29 среда
23:24
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла
22:10
Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого Фото
21:13
Первые выходные апреля будут дождливыми
20:27
О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам Фото
19:37
Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые
19:02
Очередное занятие в школе «Управдом» состоится сегодня
18:30
Школьников Владивостока учат юморить Фото
17:59
Запасливый приморец решил взять с собой в колонию побольше гашиша
17:48
Жителей и гостей Владивостока призывают не допускать лесных пожаров
17:33
В приморской колонии наладили выпуск жидкого мыла
17:22
Самострой в центре Владивостока сравняли с землей
17:06
В Приморье мать-кукушку будут судить за рецидив по алиментной статье
16:58
Муниципалитеты Приморья дружно нарушают противопожарную безопасность, - прокуратура
16:49
Приморец обокрал РЖД на 400 килограммов металла
16:37
Полиция предлагает изменить правила возврата водительских прав
16:37
СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении главы Владивостока
16:26
В Приморье насмерть сбит несовершеннолетний велосипедист Эксклюзив
16:14
Владивостокского пешехода, нарушившего ПДД, доставили в суд
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах

После оплаты деньги поступят в бюджет Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

20 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено 28 марта на заседании административной комиссии Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Среди них 8 протоколов, составленных на водителей транспортных средств за парковку машин в зоне зелёных насаждений. Нарушителям административного законодательства были выписаны штрафы в размере 1000 рублей. После оплаты деньги поступят в бюджет Владивостока.

Отметим, что большая часть протоколов за стоянку транспортных средств на газонах была составлена после жалоб граждан. Неравнодушных жителей Владивостока призывают отправлять фотографии нарушений (снятых так, чтобы был хорошо виден номер автомобиля) в интернет-приёмную ГИБДД по Приморскому краю. Специалисты установят владельца машины, и ему будет выписан штраф.

Ещё семи гражданам были выписаны штрафы за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах – в частности, были привлечены к ответственности торговцы клубникой, молоком и мясом.

Всего по итогам заседания административной комиссии нарушителям административного законодательства были выписаны штрафы в размере 33-х тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»
06:03, 30 марта 2017 Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»

Открытие 31 марта

Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник
04:04, 30 марта 2017 Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует в нашей стране уже многие десятилетия

Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
02:08, 30 марта 2017 Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей

Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке
00:37, 30 марта 2017 Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке

Главная цель – зарядиться оптимизмом и идеями

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла
23:24, 29 марта 2017 На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла

Возможна угроза цунами

Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого
22:10, 29 марта 2017 Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого

Идея создания родилась несколько лет назад

Первые выходные апреля будут дождливыми
21:13, 29 марта 2017 Первые выходные апреля будут дождливыми

Приморье накроет очередной циклон