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Общество

Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»

Открытие 31 марта
Фото: kidsreview.ru Фото: kidsreview.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 31 марта, в 16:30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие персональной выставки Александры Анюхиной «Я пилигрим», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Художник представит работы, выполненные в различных графических техниках.

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. А уже 6 апреля в центре современного искусства «Артэтаж» состоится открытие четырёх новых выставочных залов.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города - так называемый Дом Демби - здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.

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