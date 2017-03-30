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Общество

Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует в нашей стране уже многие десятилетия
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

С 3 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, который традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора. Он продлится до 28 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В рамках двухмесячника пройдут масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов. Участие в них примут сотрудники профильных организаций - дорожных служб, управляющих компаний, предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Стоит отметить, что навести порядок на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также предприятия всех форм собственности.

Общегородской субботник состоится 22 апреля. Всех жителей Владивостока приглашают принять участие в санитарной уборке, и навести порядок около своих домов. Благоустройство придомовых территорий - завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов – обязанность управляющих компаний. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а материалы уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявке жильцов.

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует в нашей стране уже многие десятилетия. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города - к примеру, привести в порядок и озеленить свой двор.

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