Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

29 марта, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока сообщили, что отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Объекты социальной сферы и жилого фонда обеспечены стабильным теплоснабжением, без сбоев поставляется топливо на котельные.

Локальные порывы на теплотрассах, чаще всего возникающие из-за физического износа тепловых сетей, устраняются в нормативные сроки. За минувшую неделю порывы были обнаружены на улицах 2-я Поселковая, Кутузова, Окатовая, Крыгина. Благодаря оперативной и качественной работе аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», неполадки устранены в нормативные сроки. При возникновении нарушений в работе теплосетей следует обращаться по телефону 245-78-42.