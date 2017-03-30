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Общество

Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке

Главная цель – зарядиться оптимизмом и идеями
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

29 марта, во Владивостоке открылся VIII городской фестиваль образовательных инноваций «Образование – 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На фестивале педагоги города делятся своим опытом и достижениями в области образования, обучающих технологий, творческой работы с детьми.

«Главная цель – зарядиться оптимизмом и идеями. И может быть задаться вопросами, что еще можно сделать в своем учреждении, чтобы повысить эффективность образовательного процесса – рассказала заместитель главы Владивостока Наталья Мальцева. - В этом году в фестивале принимают участие не только педагоги школ Владивостока, но и воспитатели из детских садов, центров детского творчества».

На торжественном открытии фестиваля «Образование -2017» в актовом зале гимназии № 1 состоялось награждение победителей конкурса «Учитель года». 1 место занял учитель истории и обществознания школы №63 Александр Жигжитов. Денежная премия за это место составила 25 тысяч рублей. Второй стала Татьяна Камянская – учитель географии школы №74. Ее премия составила 20 тысяч рублей. И третье место занял учитель физкультуры школы №82 Валерий Думлер. Он получил 15 тысяч рублей.

Также сегодня открылись инновационные площадки школ, которые в прошлом году получили миллионные гранты от Игоря Пушкарёва. Например, школа №35 на выигранные деньги приобрела техническое оборудование для школьного музея: проектор, интерактивную доску и интерактивную панель. Всего же таких школ-победителей было 10.

Кроме того, на сегодня запланированы обучающий семинар для педагогов английского языка, конкурсные программы и мастер классы. А завтра в рамках фестиваля состоится совещание руководителей образовательных учреждений по вопросу кадровой политики. Будут работать дискуссионные площадки. И пройдет форум молодых специалистов.

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