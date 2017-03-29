Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые

Это дорого будет стоить человеку в будущем

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Жестокое обращение с детьми влияет на них отрицательно. Но задевает оно не только психическое развитие: как показывает исследование, проведённое Университетом штата Пенсильвания (США), переносимый стресс может заставить ребёнка гораздо быстрее повзрослеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

И это далеко не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Дело не только в том, что человек, по сути, лишается детства. В дальнейшем у него могут начаться проблемы как с поведением, так и с психикой. Помимо этого, у человека повышается вероятность развития раковых заболеваний.

Постоянные наказания ведут к повышенной выработке гормонов стресса, что заставляет тело развиваться быстрее. Возникает сбой, который называется дезадаптацией.

Поэтому жестокое обращение с детьми, как и излишне строгие методы воспитания, следует отставить в сторону. Не нужно торопить биологические часы: человек повзрослеет тогда, когда его организм будет к этому готовым. В том же случае, если, к примеру, в 8 лет он будет чувствовать себя старше, высока вероятность того, что в дальнейшем ему придётся за это заплатить. Именно по этой причине учителям в школе следует вмешаться в ситуацию, если они подозревают, что в семье что-то не так.