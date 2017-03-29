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Общество

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла

Возможна угроза цунами
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В связи с землетрясением магнитудой 6,7, произошедшим в Беринговом море, на Камчатке объявлена угроза цунами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Камчатского филиала Геофизической службы РАН. 

Жители поселков Ключи и Козыревск Усть-Каматского района ощутили землетрясение силой до пяти баллов. Известно, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 22,8 км, неподалеку от побережья Берингова моря в 07:09 по мск. Первоначально, точки были зарегистрированы с магнитудой 7. 


Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано зафиксировано в 07:34 по мск в 86 км от Усть-Камчатска. Эпицентр располагается на глубине 10 км.

«Мы объявили угрозу цунами, основываясь на сейсмических данных. В зоне возможного поражения находятся Усть-Камчатский район и село Никольское Алеутского района», — сказал представитель Геофизической службы

Однако, как он отметил, океанологи угрозу пока не подтверждают.

Напомним, что Геологическая служба США ранее сообщила, что в районе Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9.

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