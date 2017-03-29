На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла

Возможна угроза цунами

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В связи с землетрясением магнитудой 6,7, произошедшим в Беринговом море, на Камчатке объявлена угроза цунами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Жители поселков Ключи и Козыревск Усть-Каматского района ощутили землетрясение силой до пяти баллов. Известно, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 22,8 км, неподалеку от побережья Берингова моря в 07:09 по мск. Первоначально, точки были зарегистрированы с магнитудой 7.



Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано зафиксировано в 07:34 по мск в 86 км от Усть-Камчатска. Эпицентр располагается на глубине 10 км.



«Мы объявили угрозу цунами, основываясь на сейсмических данных. В зоне возможного поражения находятся Усть-Камчатский район и село Никольское Алеутского района», — сказал представитель Геофизической службы



Однако, как он отметил, океанологи угрозу пока не подтверждают.



Напомним, что Геологическая служба США ранее сообщила, что в районе Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9.